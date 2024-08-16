Браконьера с уловом раков и сомов задержали в Ростовской области

В акватории реки Маныч в Сальском районе Ростовской области транспортные полицейские задержали 45-летнего местного жителя с уловом раков и сомов.

За незаконный вылов биологических ресурсов браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

У подозреваемого полицейские изъяли лодку, подвесной лодочный мотор, 27 многозаходных ловушек, 107 единиц свежевыловленных особей рака двух сомов. У мужчины отсутствовали необходимые документы, разрешающие вылов рыбы. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 14 тысяч рублей.

«Группой дознания Сальского линейного ОМВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Ранее мы рассказывали, что неизвестные браконьеры установили 274 раколовки на реке Большая Куберле в Мартыновском районе Ростовской области.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО