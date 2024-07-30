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Неизвестные браконьеры установили 274 раколовки в реке Большая Куберле

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В Ростовской области во время рейда в акватории реки Большая Куберле в Мартыновском районе обнаружили 274 многозаходные ловушки, в которых находилось почти 7 тысяч раков, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства России.   

Новости Ростовской области

О том, что неизвестные браконьеры ловят в реке раков, инспекторам сообщили неравнодушные местные жители. Помимо ловушек участники рейда обнаружили одну драгу. Все изъятые водные биоресурсы оказались жизнеспособны и были незамедлительно возвращены в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба составил более 1 006 745 рублей.

Должностные лица Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства возбудили дела об административных правонарушениях.

«Проводятся административные расследования, с целью выявления лиц установивших запретные орудия лова, для привлечения их к ответственности согласно законодательства Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что донские полицейские задержали браконьера в Цимлянском водохранилище.

Фото rostov-fishcom.ru

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Таганрогская правда
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