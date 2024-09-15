Более 30 природных пожаров тушат в Ростовской области 15 сентября

Быстрому распространению огня способствует штормовой ветер со скоростью 18-20 метров в секунду.

Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвали ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области.

«С начала суток 15 сентября оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В настоящее время пожарные ликвидируют более 30 возгораний сухой растительности, в том числе в Азовском, Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек Неклиновского района, где огонь перешел на жилые дома.

Крупные ландшафтные пожары возникли в трех СНТ в Аксайском районе. На левом берегу Дона огонь перекинулся на 8 домовладений. Из-за этого часть Ростова окутана дымом, затруднено движение транспорта. Участок улицы Левобережной от дома 4\777 в донской столице перекрыт.

«Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными в связи с сильными порывами ветра и задымлением участков дорог в Аксайском районе», — предупредили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Так, задымление на М-4 «Дон» уже стало причиной смертельной аварии.

Кроме этого, пожар по повышенному рангу тушат в Аксае на строительном складе. Там площадь возгорания составила 1500 кв. метров. Огонь локализовали в 16.25.

В хуторе Светлый Каменского района сгорело 7 нежилых построек.

На борьбе с возгораниями задействовано более двух тысяч пожарных и порядка 300 единиц техники. Для уточнения обстановки и обнаружения возгораний используются 243 камеры АПК «Безопасный город».

«Регулярно получаю информацию о работе спасателей. Поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне», — отметил Василий Голубев.

Фото donlahd.ru