Под Таганрогом ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома

В хуторе Морской Чулек Неклиновского района из-за ландшафтного пожара эвакуировано 20 человек.
Пожар начался 15 сентября в 13.34 — поступило сообщение о загорании сухой травы на площади 1000 кв. метров. Из-за штормового ветра огонь перекинулся на жилые дома.
«По предварительной информации, от огня пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По данным МЧС по региону, пожару присвоен второй ранг опасности. На месте работают 24 спасателя, задействовано 7 единиц техники.
К 16.12 15 сентября стало известно, что пожарные остановили дальнейшее распространение огня, возгорание локализовано. О пострадавших не сообщается.
Фото ГУ МЧС по РО
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