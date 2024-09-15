Под Ростовом в массовом ДТП погибла 53-летняя женщина

Авария с участием трех автомобилей произошла 15 сентября на 1065 км М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области.

Из-за плохой видимости на трассе — здесь тушат крупный ландшафтный пожар — дорожная обстановка серьезно осложнилась. Пробки в обе стороны растянулись на несколько километров.

Машины столкнулись около 11.30 на северном направлении М-4 «Дон» под Ростовом. По предварительным данным, 41-летний водитель большегруза MAN наехал на остановившиеся из-за задымления проезжей части на правой полосе дороги автомобили Renault Logan и «ГАЗель».

«В результате ДТП 56-летняя пассажирка Renault Logan погибла от полученных травм на месте происшествия. Другая пассажирка Renault (личность уточняется) пострадала и была доставлена в больницу», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Уточняется, что на данном участке движение транспорта затруднено, регулировку осуществляют сотрудники ГАИ. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Фото ГАИ по РО