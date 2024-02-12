Глава администрации Таганрога прокомментировал фейковую рассылку в мессенджерах об угрозах школам.

Сегодня в администрации Таганроге на расширенном совещании с участием представителей федеральных структур руководство города обсудило тему распространения в соцсетях и мессенджерах информации с фейковых аккаунтов об угрозе нападения на школы. Пугающие сообщения с угрозами о жестокой расправе с детьми появлялись в школьных чатах от анонимных источников. Даже указывались номера школ, лицеев и названия торговых центров и даты терактов.

В выходные дни совместно с сотрудниками правоохранительных органов оперативно отслеживали и купировали распространение такой информации. Сегодня все школы находятся в поле зрения нашего мониторинга совместно с правоохранителями, — написал в своем Телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Ситуация стабильная и находится под контролем», — заверил он горожан и обратил внимание жителей на то, что в подобных случаях, которые могут повторяться, не стоит впадать в панику, а достоверную информацию нужно получать только из официальных источников.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева