Жителей Таганрога пугают сообщениями о терактах в школах

Жители Таганрога получают массово рассылаемые фейковые сообщения о возможных терактах в школах и торговых центрах города. Происходящее прокомментировали в городской администрации.

Сообщения рассылаются в мессенджерах и школьных чатах. Источником их распространения стал анонимный телеграм-канал. Источник указывает номера школ, лицеев и названия торговых центров. А также дату террактов. Информацию прокомментировали в администрации Таганрога и назвали рассылаемые сообщения очередной фейковой атакой украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Расправу над учениками в школах Таганрога пообещали устроить авторы нового Telegram-канала. Неизвестные запугивают местных жителей фотографиями оружия и говорят о массовых убийствах. Ссылку на сообщество стали распространять по чатам. Все сообщения об угрозах недостоверны. Установлено, что канал создал абонент с украинским номером телефона. Напомним, аналогичные каналы впервые появились в ноябре прошлого года, их создали для всех крупных городов России, в том числе и для Ростова. Оказалось, что это очередная информационная атака ЦИПсО, — сообщили в администрации Таганрога.

О поступающих угрозах нападения на школы Таганрога написала в своем телеграм-канале член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Таганрог: информацию об угрозах нападения на школы направили в правоохранительные органы, — сообщила она.

Кстати, подобные сообщения с угрозами за последние несколько дней получали жители Саранска, Липецка, Кисловодска, Мариуполя, Пензы и Калининграда. Основная цель подобных информационных атак — создавать панику и чувство страха. Поэтому нужно соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Иллюстрация скрин сообщения в соцсетях