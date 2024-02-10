Главная » Новости Таганрога

Жителей Таганрога пугают сообщениями о терактах в школах

На чтение 2 мин Просмотров 172 Опубликовано

Жители Таганрога получают массово рассылаемые фейковые сообщения о возможных терактах в школах и торговых центрах города. Происходящее прокомментировали в городской администрации.

Новости Таганрога

Сообщения рассылаются в мессенджерах и школьных чатах. Источником их распространения стал анонимный телеграм-канал. Источник указывает номера школ, лицеев и названия торговых центров. А также дату террактов. Информацию прокомментировали в администрации Таганрога и назвали рассылаемые сообщения очередной фейковой атакой украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Расправу над учениками в школах Таганрога пообещали устроить авторы нового Telegram-канала. Неизвестные запугивают местных жителей фотографиями оружия и говорят о массовых убийствах. Ссылку на сообщество  стали распространять по чатам. Все сообщения об угрозах недостоверны. Установлено, что канал создал абонент с украинским номером телефона. Напомним, аналогичные каналы впервые появились в ноябре прошлого года, их создали для всех крупных городов России, в том числе и для Ростова. Оказалось, что это очередная информационная атака ЦИПсО, — сообщили в администрации Таганрога.

О поступающих угрозах нападения на школы Таганрога написала в своем телеграм-канале член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Таганрог: информацию об угрозах нападения на школы направили в правоохранительные органы, — сообщила она.

Кстати, подобные сообщения с угрозами за последние несколько дней получали жители Саранска, Липецка, Кисловодска, Мариуполя, Пензы и Калининграда. Основная цель подобных информационных атак  — создавать панику и чувство страха. Поэтому нужно соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Иллюстрация скрин сообщения в соцсетях

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #происшествия #Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика