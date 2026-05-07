Акция «Поможем нашим!» объединила сотрудников и читателей библиотек Таганрога

На средства сотрудников библиотек приобретен телевизор для дроноводов.

В преддверии Дня Победы профсоюзный комитет Централизованной библиотечной системы Таганрога провел благотворительную акцию «Поможем нашим!» в поддержку участников специальной военной операции.

К инициативе присоединились сотрудники и читатели библиотек, Совет женщин города, представители Таганрогского техникума строительной индустрии и технологий, кафедра факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени Чехова, Центр социального обслуживания, а также индивидуальный предприниматель Амелина и супермаркет «Порядок».

Благодаря усилиям неравнодушных горожан на передовую отправили праздничные открытки, обереги, средства гигиены, медикаменты, сладости, свежие булочки, посуду для госпиталей, пледы, постельное белье, полотенца, влажные салфетки, сухой душ, портативные газовые плитки и баллончики, спальные мешки, репелленты, сухие пайки и другие необходимые вещи.

На средства, собранные сотрудниками библиотек, приобрели умный телевизор для трансляции видеокартинки с беспилотников, которые ведут разведку местности перед наступательными действиями. Заведующая отделом дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова Елизавета Шапочка передала в дар военному госпиталю недавно изданную книгу своего отца «Стихотворения. Армейский дневник 1943–1945», ветерана Великой Отечественной войны. Организаторы выразили огромную благодарность всем участникам акции, подчеркнув: «Вместе мы – сила!».

Фото: Библиотека имени А.П.Чехова