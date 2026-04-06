«Путина — 2026»: из Цимлянского водохранилища правоохранители изъяли внушительный браконьерский арсенал

Для поиска незаконных орудий лова применялись беспилотные летательные аппараты.

Транспортные полицейские совместно с представителями других ведомств изъяли десятки браконьерских сетей и ловушек в акватории Цимлянского водохранилища в ходе межведомственной операции «Путина – 2026». Мероприятия направлены на пресечение незаконного вылова рыбы и охрану водных биоресурсов.

В рейде участвовали сотрудники Волгодонского линейного отдела полиции, Сальского ЛО МВД России на транспорте, МУ МВД России «Волгодонское», Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области, а также инспекторы Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства и Волгодонского участка ГИМС МЧС. Для поиска незаконных орудий лова применялись беспилотные летательные аппараты центра связи УТ МВД России по СКФО, что позволило точно определить места установки подводных ловушек.

За один день работы из акватории было извлечено более 46 запрещенных орудий лова. Общая длина изъятых ставных сетей превысила 500 метров, также обнаружено около 40 раколовок. В ловушках находилось свыше 300 особей рыбы различных видов и раков. По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится проверка по статье 256 Уголовного кодекса РФ.

Операция «Путина – 2026» продолжается, и транспортная полиция держит вопросы охраны водных биоресурсов на особом контроле.

Источник и фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

