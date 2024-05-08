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9 мая военный парад в Ростове пройдет без присутствия зрителей

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В целях безопасности присутствие жителей и гостей города на параде войск Ростовского-на-Дону гарнизона, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не планируется, сообщили в донском правительстве.

#День Победы

Посмотреть военный парад в Ростове 9 мая можно онлайн. Мероприятие будет транслироваться на официальном сайте правительства Ростовской области, каналах правительства Ростовской области на Youtube и Rutube, в сообществе правительства Ростовской области в социальной сети ВКонтакте, а также на телеканале «Дон 24». 

В Новочеркасске военный парад отменен полностью также в целях безопасности.

Напомним, не состоится в 2024 году и очное шествие «Бессмертного полка». Его заменили на патриотические акции, которые проводятся в разных форматах.

Ранее мы сообщали, что на Дону продлят запрет на запуск фейерверков.

Фото Фото donland.ru (из архива)

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9 мая День Победы Ростовская область
Таганрогская правда
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