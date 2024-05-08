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На Дону продлят запрет на запуск фейерверков

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Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Новости Ростовской области

Напомним, запрет на запуск фейерверков был введен решением губернатора Василия Голубева в конце прошлого года. Ограничения действовали с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года.

В регионе вводится ограничение на использование гражданами и организациями пиротехнических изделий. Исключение — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня, — говорилось в документе.

Затем запрет продлили до 7 мая 2024 года.

В настоящее время готовится соответствующий документ о продлении запрета на использование пиротехнических изделий на территории Ростовской области, — ответил сегодня, 8 мая, на вопрос СМИ Сергей Тюрин.

Отметим, что аналогичные запреты действуют и в других приграничных территориях РФ.

Изображение от vecstock на Freepik

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запрет ограничения Ростовская область
Таганрогская правда
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