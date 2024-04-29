Акция «Бессмертный полк» на Дону пройдет в нескольких форматах

Акция «Бессмертный полк» в 2024 году состоится в нескольких форматах. Рассказываем, как жители Ростовской области могут принять в ней участие.

Напомним, что в связи с существующими угрозами общественной безопасности Центральный штаб «Бессмертного полка России» принял решение не проводить традиционное шествие.

Организаторы предлагают целый спектр активностей, где каждый человек может выбрать один или несколько вариантов. Почтить память героев своей семьи каждый из нас сможет не только 9 мая, большая часть форматов стартует уже с 1 мая и продлится до 12 мая.

Один из таких форматов — «Стена памяти». В школах, вузах, коммерческих и бюджетных организациях предлагается организовать специальные стенды «Стены памяти», на которые каждый работник, служащий, школьник или студент может прикрепить портрет своего ветерана. Изготовить портрет можно с помощью конструктора штендеров на сайте Бессмертного полка.

«Портрет героя на одежде». Появилась хорошая традиция — делать футболки и в них выходить целыми семьями на прогулки. Чтобы красиво оформить фотографию, можно также воспользоваться конструктором штендеров — подобрать фон, вписать данные героя. Затем получившееся изображение нанести на футболку, куртку, жилетку и в течение всего Дня Победы не расставаться со своим героем.

«Бессмертный полк» на личном транспорте — еще один из любимых форматов. Все желающие могут распечатать и разместить портрет героя на заднем боковом стекле с левой стороны своего автомобиля. Главное условие — фото не должно мешать обзору водителя.

С 1 по 12 мая организаторы предлагают заменить аватары в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте) и мессенджерах (WhatsApp, Telegram) на портрет своего героя. Помимо смены аватара можно на своей странице в социальных сетях разместить фотографию ветерана, подписать ФИО и годы жизни и сопроводить рассказом о нем с хэштегом #нашБессмертныйполк, по которому все истории будут собраны и опубликованы на официальной странице Бессмертного полка России в течение года. Выбрать фон для аватара можно через онлайн-конструктор штендеров.

Как и в прошлом году, шествие Бессмертного полка состоится онлайн. Масштабная акция пройдет на платформе https://polkrf.ru/, куда все желающие могут загрузить портреты своих родственников. 9 мая на данной платформе, а также телевизионных каналах будут транслироваться портреты советских воинов-победителей, тружеников тыла, всех, кто ковал Великую Победу.

Источник donland.ru