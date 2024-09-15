29 строений пострадало в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров

Данные по ликвидации пожаров на 20 часов 15 сентября привел губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По состоянию на 20 часов, в Ростовской области продолжается ликвидация природных пожаров. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», — сообщил губернатор.

Пострадавших и погибших нет. Уточняется, что всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь.

На данный момент, в тушении очагов возгораний задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

В Ростовской области также тушат три лесных пожара — в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 га.

Всего 15 сентября в регионе зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области