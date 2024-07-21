14-летний подросток утонул на одном из пляжей Ростова

Трагедия произошла 20 июля на необорудованном для купания пляже донской столицы.

«На пляже, расположенном напротив Зеленого острова, отдыхали мама с сыном. Подросток пошел купаться в Дон и не вернулся. Его тело почти сутки искали водолазы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Также в субботу в Дону, неподалеку от хутора Калинин Мясниковского района, утонул мужчина. О происшествии в службу спасения сообщили очевидцы. Личность утонувшего и обстоятельства его гибели уточняются.

Напомним, за сутки 16 июля в регионе утонули три человека. По данным МЧС, с начала лета на водоемах Ростовской области погибли 28 человек.

Главные причины несчастных случаев — купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, оставленные без присмотра взрослых дети.

Фото из архива «Таганрогской правды»