Три человека утонули за один день в Ростовской области

Утром 16 июля в поселке Персиановский Октябрьского района спасатели из пруда ДонГАУ извлекли тело 38-летнего мужчины.

В станице Ольгинской Аксайского района 31-летний мужчина, несмотря на знак «Купание запрещено», пошел поплавать в водоем и пропал из вида. Спасатели вытащили его тело из озера «Соленое», неподалеку от Ростова.

При патрулировании реки Дон недалеко от хутора Калинин Мясниковского района, в нескольких метрах от берега, спасатели заметили запутавшегося в водорослях мужчину. Его тело извлекли из водоема.

«Обстоятельства всех происшествий устанавливаются», — сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области и в очередной раз напоминает жителям, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах.

По данным МЧС, с начала купального сезона в регионе утонули 26 человек.

Фото ДПЧС по Ростовской области (из архива)