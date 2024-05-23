В Ростовской области на границе с республиками Донбасса установлена особая зона

На административной границе Ростовской области с Луганской и Донецкой Народными республиками установлен особый правовой режим, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, — написал глава региона.
Согласно документу, находиться и передвигаться в особой зоне можно только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в 100-метровой зоне запрещено находиться без предварительного — за 12 часов — уведомления Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона.
Такое решение принято по итогам заседания регионального оперштаба, — уточнил Василий Голубев.
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Фото Минтранс РФ (из архива)