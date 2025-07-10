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115 лет назад в Таганроге открылись первые стационарные кинотеатры

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Летом 1910 года – 115 лет назад – в Таганроге открылись первые стационарные кинотеатры-электробиографы «Модерн» и «Луч», которые знакомили горожан с зарождающимся искусством кино.

#Были

В начале XX века предприимчивый Гурий Букатин, создатель первой таганрогской электростанции, построил деревянное здание кинотеатра «Модерн» на углу улицы Петровской и Мало-Садового переулка – на земельном участке, арендованном у Анны Валсамаки. Сам же Букатин проживал в двухэтажном доме на противоположной стороне Петровской улицы.

Первый сеанс в электробиографе «Модерн» состоялся летом 1910 года. Кинотеатр, оборудованный по последнему слову техники, пользовался у таганрожцев большой популярностью.

В январе 1920 года, после окончательного установления в Таганроге советской власти, в здании кинотеатра был создан первый горком Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ), благодаря чему в фондах Таганрогского музея-заповедника сохранились две уникальные фотографии, запечатлевшие фойе и зрительный зал кинотеатра. Меняя названия, он просуществовал до 1935 года, когда из-за ветхости был разобран.

Впоследствии на этом месте был разбит небольшой скверик с фонтаном и гипсовой фигурой Руслана, ведущего бой с Черномором. Сегодня этот участок застроен.

На выставке «Великий Немой» представлена редкая фотография 1920 года с изображением кинотеатра «Модерн». У входа – множество людей. На афишах – название популярнейшей киноленты «Сказка любви дорогой» (второе название – «Молчи, грусть, молчи»).

В этой картине, идущей, что было тогда редкостью, в двух сериях, были собраны почти все «короли экрана»: Полонский, Рунич, Максимов, Чардынин и, конечно, Вера Холодная – одна из самых ярких звёзд эпохи немого кино в России. Фильм, выпущенный в первый год советской власти, стал последним кинопроизведением, в котором снялась актриса. До наших дней сохранилась лишь первая часть знаменитой киноленты. А обстоятельства смерти Веры Холодной до сих пор продолжают вызывать вопросы.

Об этом и многом другом подробнее вы можете узнать, посетив выставку, недавно открытую в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника

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Таганрогская правда

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