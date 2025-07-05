В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» открыта выставка «Великий Немой»

С 5 июля в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» начинает свою работу новая выставка «Великий Немой» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Таганрогского музея-заповедника. Торжественное открытие выставки состоялось накануне.

«Великий Немой» – не первый большой совместный проект двух музеев: в прошлом году таганрожцы смогли познакомиться с рисунками нашего земляка, выдающегося архитектора Якова Рубанчика, выполненными им в городе на Неве в тяжёлые дни блокады.

Заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по просветительской деятельности Ирина Карпенко в своём видеообращении подчеркнула, что в Таганроге представлена наиболее яркая, интересная и значимая часть петербургской коллекции киноафиш и плакатов:

«Надеюсь, что эта выставка будет интересна всем, кто посещает музей, всем, кто приходит к вам в гости. А наше сотрудничество, разделённое сотнями километров, безусловно, продолжится и в следующем году».

Участников открытия приветствовала заместитель директора Таганрогского музея-заповедника по развитию Оксана Юрченко, которая отметила, что, несмотря на название «Великий Немой», выставка производит «оглушительное впечатление» благодаря масштабу и красочности представленных работ.

Тема истории кино для выставки была выбрана не случайно: в этом году исполняется 115 лет с момента открытия в Таганроге первых стационарных кинотеатров – «Модерн» и «Луч». На выставке представлена яркая коллекция из почти полусотни афиш и плакатов к известным и редким немым кинолентам. Её дополняют предметы из собрания Таганрогского музея-заповедника: редкие программы и либретто 1900-1910-х годов, изображения первых таганрогских кинотеатров, элементы модных нарядов и аксессуаров посетительниц cinéma начала XX века, фотопортреты известных актёров, ставших символами раннего отечественного кинематографа. Среди них – уроженец Таганрога Иван Перестиани, чья карьера началась на сцене таганрогского театра.

Завершилась церемония открытия выступлением муниципального камерного оркестра Таганрога под управлением Игоря Тронова. В уютном музейном саду музыканты исполнили популярные композиции из старых и любимых зрителями кинолент.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника, фото Сергея Плишенко