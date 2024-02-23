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Звуки взрывов: за пределами Ростовской области подразделения ПВО работают по воздушным целям

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Сегодня, 23 февраля, около 14.30, жители Ростова и окрестных районов вновь услышали сильный грохот в небе.

#СВО

Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, громкие хлопки в небе объясняются работой военных.

У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, военные эксперты назвали две причины громких звуков, напоминающих взрывы, — работу ПВО и переход боевых самолетов на сверхзвук.

Ранее губернатор сообщал, что «дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент».

Также Василий Голубев призвал жителей не распространять информацию о работе военных, не выкладывать в Сети фото и видео мест, где видна работа ПВО.

Изображение от wirestock на Freepik

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#ПВО #работа ПВО #Ростовская область #СВО губернатор Голубев
Таганрогская правда
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