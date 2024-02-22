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Жителям Дона объяснили причины громких хлопков в воздухе

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Хлопки в небе, напоминающие по силе звуки взрывов, в большинстве своем связаны с переходом самолетов на сверхзвук. Почему это происходит, объяснили военные эксперты.

#СВО

Самолёты ВС РФ ежедневно выполняют боевые задачи в зоне СВО, а главная величина в авиации — скорость. Когда самолеты преодолевают звуковой барьер, на земле часто слышен громкий шум, его называют сверхзвуковым хлопком.

Этот момент подробно объясняет аэродинамика, которая изучает закономерности движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами. Сверхзвуковой хлопок происходит из-за того, что самолет, движущийся на огромной скорости, резко перемещает молекулы воздуха. Кстати, выстрелы из огнестрельного оружия создают шум по той же самой причине.

331 м/с — скорость звука в воздухе, от 340 до 1710 м/с — это суперзвук, от 1710 до 3415 м/с — гиперзвук. В аэродинамике сверхзвуковым скоростям присваивают так называемые числа Маха. Один Мах равен скорости звука, два Маха — двум скоростям звука и так далее, — пояснил выпускник Полтавского высшего зенитного ракетного командного Краснознамённого училища, подполковник запаса, ветеран боевых действий в Чеченской Республике Владимир Кибальченко.

Для примера эксперт привел российский многоцелевой истребитель пятого поколения СУ-57. Этот самолет способен развивать скорость до 430 м/с, что и является суперзвуком. Истребитель может нести гиперзвуковую ракету Х-47M2 «Кинжал» и управляемую авиабомбу «Дрель». Все это необходимо для завоевания превосходства в воздухе.

СУ-57 работает на высотах до 20 километров и на скоростях, превышающих 2,2 Маха. Планер является самым маневренным в мире, он оснащен и самой передовой системой управления вектором тяги, превосходящей аналог, установленный на СУ-35, — говорит Владимир Кибальченко.

Действительно, сообщения о «непонятных раскатах грома в небе», «взрывах», «сильнейших хлопках» в медийном пространстве Ростовской области мы видим практически каждый день. Все это активно обсуждается, фото и видео выкладываются в соцсетях, пересылаются друг другу. Но, как считают эксперты, никакого конструктива такое массированное обсуждение не несет, а только провоцирует панические настроения.

Те звуки, которые мы слышим, связаны с работой российской ПВО и действиями нашей авиации. Как и инверсионные следы, заметные в небе, – их оставляют боевые самолеты. Система защиты региона от воздушного нападения действует, зенитно-ракетные установки развернуты, в необходимых случаях они работают. Это, наоборот, должно придавать людям уверенности в том, что небо над ними всегда находится под защитой, — отмечает полковник в отставке, руководитель ростовского отделения «Боевого братства» Игорь Блиджян.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 22 февраля над Ростовской областью была сбита воздушная цель.

Фото Сергея Плишенко, видео предоставлено пресс-центром Ростовской области

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Таганрогская правда
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