С 1 декабря в Ростовской области начнет действовать зимний скоростной режим на участках с 777-го по 933-й км и с 1091 по 1119 км автодороги М-4 «Дон», сообщает госкомпания «Автодор».

В летний период скоростной режим движения для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн на этих участках составлял 110 км/час. Теперь он будет отменен и максимальная разрешенная скорость составит 90 км/час.

«Такая мера должна помочь обеспечить безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях и снизить вероятность возникновения ДТП», — прокомментировали в госкомпании.

Повышенный скоростной режим будет снова разрешен на этих участках в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказали, что на Дону в этом году в нормативное состояние приведено 788 км дорог.

Фото Минтранс РО