Главная » Новости Ростовской области

Зимний скоростной режим вводится на трассе М-4 «Дон» в декабре

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

С 1 декабря в Ростовской области начнет действовать зимний скоростной режим на участках с 777-го по 933-й км и с 1091 по 1119 км автодороги М-4 «Дон», сообщает  госкомпания «Автодор».

Новости Ростовской области

В летний период скоростной режим движения для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн на этих участках составлял 110 км/час. Теперь он будет отменен и максимальная разрешенная скорость составит 90 км/час.

«Такая мера должна помочь обеспечить безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях и снизить вероятность возникновения ДТП», — прокомментировали в госкомпании.

Повышенный скоростной режим будет снова разрешен на этих участках в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказали, что на Дону в этом году в нормативное состояние приведено 788 км дорог.

Фото Минтранс РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

М-4 ДОН новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru