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На Дону в этом году в нормативное состояние приведено 788 км дорог

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В минтранспорта региона подвели предварительные итоги дорожного сезона.

Новости Ростовской области

Всего в Ростовской области в уходящем году 476 объектов дорожной сети общей протяженностью 788 км были приведены в нормативное состояние. На это было израсходовано в общей сложности более 23 млрд рублей, сообщает минтранс региона.

Особое внимание в этом году уделялось дорогам местного значения — 10 млрд рублей было направлено на приведение в нормативное состояние 368 объектов местной дорожной сети общей протяженностью 465 км, говорится в сообщении ведомства.

В приоритете были участки дорог, обеспечивающих транспортную доступность социально-значимых объектов, пояснила первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина. Кроме того, были учтены пожелания граждан, которые в своих обращениях неоднократно указывали на необходимость ремонта определенных участков местной дорожной сети.

Фото: минтранспорта РО

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дороги новости Ростовская область
Таганрогская правда
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