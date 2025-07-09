Живая музыка будет звучать в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея

После закрытия на ремонт исторического здания ТХМ проводит цикл мероприятий в скульптурном дворике.

12 июля в 18.00 состоится концерт-лекция «Неоклассика. Мировые шедевры». Мероприятие проводится в рамках просветительского проекта Даниила Топольского «Как слушать классику».

Вечер будет посвящен современным композиторам. В программе прозвучит музыка Л. Эйнауди, Х. Циммера, М. Рихтера, Ф. Гласса из культового мирового кинематографа.

«Цикл концертов-лекций «Как слушать классику» — это уникальный формат. Гости музея не только слушают классическую музыку в живом исполнении музыкантов-профессионалов, но и узнают особенности авторского музыкального языка композиторов, истории и содержания конкретных произведений, особенности неоклассики, ее связь с кинематографом и многое другое», — рассказали в ТХМ.

Информация по номеру: 8 (8634) 38-31-70. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото Татьяны Захаровой