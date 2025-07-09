Главная » Культура

Живая музыка будет звучать в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

После закрытия на ремонт исторического здания ТХМ проводит цикл мероприятий в скульптурном дворике.

Культура

12 июля в 18.00 состоится концерт-лекция «Неоклассика. Мировые шедевры». Мероприятие проводится в рамках просветительского проекта Даниила Топольского «Как слушать классику».

Вечер будет посвящен современным композиторам. В программе прозвучит музыка Л. Эйнауди, Х. Циммера, М. Рихтера, Ф. Гласса из культового мирового кинематографа.

«Цикл концертов-лекций «Как слушать классику» — это уникальный формат. Гости музея не только слушают классическую музыку в живом исполнении музыкантов-профессионалов, но и узнают особенности авторского музыкального языка композиторов, истории и содержания конкретных произведений, особенности неоклассики, ее связь с кинематографом и многое другое», — рассказали в ТХМ.

Информация по номеру: 8 (8634) 38-31-70. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото Татьяны Захаровой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

концерт музеи Таганрога музыка Таганрог Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru