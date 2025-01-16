Жителю Дона грозит срок за незаконный вылов 10 щук  в реке

В Ростовской области транспортные полицейские задержали 42-летнего жителя Шахт, который занимался незаконным ловом щуки в реке Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

«У нарушителя изъяли ставную лесковую сеть и рыбу породы щука в количестве порядка 10 штук. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей», — пишет источник.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области браконьеры подстрелили 27 зайцев-русаков.

Фото УТ МВД России по СКФО