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Жителю Дона грозит срок за незаконный вылов 10 щук  в реке

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В Ростовской области транспортные полицейские задержали 42-летнего жителя Шахт, который занимался незаконным ловом щуки в реке Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

«У нарушителя изъяли ставную лесковую сеть и рыбу породы щука в количестве порядка 10 штук. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей», — пишет источник.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области браконьеры подстрелили 27 зайцев-русаков.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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