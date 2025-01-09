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В Ростовской области браконьеры подстрелили 27 зайцев-русаков

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В Ростовской области задержали двух жителей Сальского района, которые занимались незаконной охотой на зайцев. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Новости Ростовской области

Браконьеры в ночное время прибыли на автомобиле на территорию Кугультинского охотугодья и начади охоту на зайцев, когда были задержаны сотрудниками Минприроды и охотхозяйства. У правонарушителей изъяты два гладкоствольных ружья, а в автомобиле обнаружены 27 незаконно добытых особей зайца-русака.

«На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для процессуального оформления случившегося. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону пойдут под суд мужчины, застрелившие двух оленей.

Изображение от vecstock на Freepik

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Таганрогская правда
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