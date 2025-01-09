В Ростовской области задержали двух жителей Сальского района, которые занимались незаконной охотой на зайцев. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Браконьеры в ночное время прибыли на автомобиле на территорию Кугультинского охотугодья и начади охоту на зайцев, когда были задержаны сотрудниками Минприроды и охотхозяйства. У правонарушителей изъяты два гладкоствольных ружья, а в автомобиле обнаружены 27 незаконно добытых особей зайца-русака.

«На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для процессуального оформления случившегося. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону пойдут под суд мужчины, застрелившие двух оленей.

Изображение от vecstock на Freepik