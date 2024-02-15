Жителям Таганрога рассказали о новых тарифах на водоснабжение и водоотведение

В соцсетях в последние дни активно обсуждаются тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые должны вырасти во второй половине 2024 года. В МУП «Управление «Водоканал» Таганрога пояснили ситуацию – повышение тарифов будет незначительным.

Региональной службой по тарифам Ростовской области предприятию установлены тарифы на оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению в 2024 году. Правительством Ростовской области установлен предельный уровень роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года в размере 9,5%.

В этой связи администрация Таганрога 29 января 2024 года выпустила постановление №135 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года». Таким образом, с 1 июля 2024 года тарифы на воду для жителей города составят:

​холодная (питьевая) вода – 59,91 руб./м3 (с учетом НДС);

водоотведение – 26,66 руб./м3 (с учетом НДС).

Сейчас тарифы составляют:

холодная (питьевая) вода – 54,72 руб./м3 (с учетом НДС);

водоотведение – 24,35 руб./м3 (с учетом НДС).

Фото Анатолия Ивашова