Жителям Дона рассказали, как правильно высаживать тюльпаны

Специалист Россельхозцентра по Ростовской области Данита Айриян рассказала о главных факторах высадки тюльпанов ранней весной.

Подготовка луковиц

При покупке луковиц следует их внимательно осмотреть, чтобы они были плотными, без коричневых пятен, повреждений и, желательно, ростков. Для укрепления иммунитета луковицы следует хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Для этого их помещают в бумагу или полиэтиленовый пакет с дырочками и кладут на нижнюю полку, где температура не опускается ниже + 4 градусов.

За две недели до высадки в открытый грунт в рассадные ящики насыпают плодородную и рыхлую землю до половины. В нее помещают луковицы. К моменту посадки в грунт они уже проснуться и нарастить корешки.

Подготовка грунта

Когда верхний слой земли слегка подсохнет, начинаем готовить участок. Тюльпаны не любят застоя влаги и, как правило, их высаживают на хорошо освещенном и слегка возвышенном месте. Идеальный грунт для этих цветов — супесчаный, с добавлением древесной золы, компоста или перепревшего перегноя, так как они хорошо растут в нейтральной или слабощелочной почве.

На квадратный метр берут 200–250 граммов золы. Если почва тяжелая, добавляем в нее при перекопке речной песок, торф, компост или перегной. Никогда не кладите свежий навоз.

Если земля «бедная», следует обогатить ее питательными гранулами органических удобрений. Затем землю перекапывают, рыхлят и высаживают луковицы в борозды. Для крупных экземпляров расстояние между рядками должно составлять 15–20 см, для дочерних луковиц (деток) — 10–12 см. На дно каждой бороздки полезно насыпать слой просеянного речного песка, не менее 3 см. Он послужит дренажем. Лунки рекомендуется полить горячей водой с марганцовкой для дополнительного прогрева земли и обеззараживания.

Посадка

Глубина посадки тюльпанов зависит от размера луковицы. Крупные экземпляры заглубляются на 12–15 см, мелкие — на 5–8 см. Оптимальная глубина равна трем диаметрам луковицы. Между крупными луковицами надо оставить промежуток 7–9 см, между средними — 6–7 см, между детками — 3–4 см. После высадки поливаем теплой водой. Полив помогает луковицам лучше «усесться» в почве, чтобы не было воздушных прослоек.

Уход

Укоренение высаженных луковиц происходит за 2–3 недели. Оптимальная температура почвы для укоренения от +6 до +12 градусов. Через 10–14 дней покажутся ростки. В этот период особого ухода за растениями не требуется. Нужно лишь поддерживать влажность почвы и удалять появляющиеся сорняки. Когда появятся ростки, делаем первую подкормку. Это могут быть жидкие удобрения или в гранулах. Используем любое универсальное удобрение по инструкции.

Желательно, чтобы в удобрении содержалось много азота. Если используется удобрение в гранулах, надо следить, чтобы они не попали внутрь листочков. Слегка отгребаем мульчу, если она есть. Аккуратно распределяем их по поверхности земли и обильно поливает. Вторую подкормку делают, когда раскроется второй и третий листочки. Она необязательная, но в умеренных дозах не повредит растениям.

Следующая подкормка проводится, когда появятся бутоны. На 1 кв. метр возьмите 1,5 столовых ложки аммиачной селитры и 1 столовую ложку сульфата калия.

Следуя этим советам, вам удастся заложить клумбы красивых тюльпанов, которые позволят наслаждаться их яркостью и нежным ароматом.

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