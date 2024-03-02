Жителям Дона предложили пересчитать воробьев

Жители Ростовской области могут присоединиться к Всероссийской переписи воробьев, она будет проходить с 4 по 10 марта. Акция приурочена к Международному дню воробья, который отмечается 20 марта.

Каждый участник акции получит именной электронный сертификат с личной статистикой, сообщает Минприроды региона.

Как будет проходить перепись? С 4 по 10 марта необходимо посчитать количество встреченных во время прогулки воробьёв, сфотографировать и запомнить координаты места встречи с птицами. Также рекомендуется обратить внимание на то, есть ли поблизости действующие кормушки для птиц, густые кусты, другие варианты укрытий. Затем до 12 марта надо внести эти данные на сайте ВОРОБЬИ на кустах.

Участвовать в переписи можно индивидуально или командой.



По итогам переписи будет опубликован рейтинг среди регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений.

Будьте активны и поддержите Ростовскую область, — обращается Мнприроды к жителям региона.

Экологи отмечают, что с каждым годом численность воробьев во всем мире сокращается. С помощью переписи ученые постараются понять причины, почему это происходит.

Акция учит ответственности и еще раз обращает внимание на то, что даже самые обычные виды птиц могут за короткий срок стать уязвимыми, а то и совсем исчезнуть из-за малодушия и халатных действий человека, — считают организаторы переписи — Союз охраны птиц России и природоохранные организации.

Подобная акция проводилась и в прошлом году. В ней приняли участие 4663 человека, которые насчитали 40062 воробья. Ростовская область вошла в число самых активных участников переписи. На Дону 222 человека насчитали 1412 воробьев.

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