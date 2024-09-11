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Жителям Дона покажут трофейную технику из зоны спецоперации

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Выставка трофейной техники, захваченной в зоне СВО, пройдет 14 сентября в парке «Левобережный» Ростова-на-Дону.

#СВО

«Представленная техника захвачена военнослужащими Южного военного округа на Авдеевском направлении и в Донецкой Народной Республике. Участники спецоперации расскажут, при каких обстоятельствах техника была захвачена или уничтожена», — сообщается на портале донского правительства.

В основной части экспозиции можно будет увидеть военную технику иностранного производства, в том числе бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобиль «Козак-2М1», БТР-3 и БТР-4, автомобиль HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат» и боевую машина пехоты.

Также будут представлены трофейные разведывательные и ударные БПЛА, стрелковое и противотанковое вооружение противника.

На отдельной площадке специалисты службы беспилотной летательной авиации ЮВО продемонстрируют специфику применения БПЛА в зоне проведения СВО.

Выставка начнет работу с 10 часов 14 сентября.

В течение дня творческие военные и городские коллективы выступят с концертными программами. Для гостей мероприятия развернут полевую кухню.

Выставка будет работать ежедневно с 10 до 18 часов до воскресенья, 22 сентября.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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