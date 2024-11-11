Жителя Таганрога суд приговорил к 9,5 годам колонии за жестокое убийство знакомой

Весной нынешнего года 38-летний житель Таганрога в состоянии опьянения до смерти избил свою знакомую гвоздодером.

Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что в мае 2024 года осужденный находился в квартире, расположенной по улице Александровской в Таганроге. Вместе со знакомой они распивали спиртные напитки, после чего поссорились.

В пылу пьяной ссоры мужчина напал на собутыльницу и жестоко избил ее руками и железным гвоздодером по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств», — сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Приговором суда местному жителю назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»