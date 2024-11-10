В Таганроге 23-летний грабитель ночью напал на женщину

23-летний житель Неклиновского района Ростовской области в ночное время напал на 53-летнюю жительницу Таганрога и сорвал с ее шеи золотые изделия.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам дежурной части женщина рассказала, что ночью шла к своему дому. Внезапно к ней подошел неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном.

Оперативники установили и задержали нападавшего. Им оказался 23-летний молодой человек, ранее судимый за аналогичное преступление.

«Фигурант пояснил, что накануне приехал к своим знакомым в Таганрог, где гулял в позднее время. В какой-то момент он заприметил одинокую женщину, подошел к ней, и воспользовавшись эффектом неожиданности, сорвал с её шеи золотые изделия и убежал», — сообщили в УМВД по Таганрогу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Нападавший задержан и помещен в СИЗО.

Ранее мы рассказывали, что житель Таганрога получил уголовный срок за грабеж на территории вокзала.

Фото из архива «Таганрогской правды»