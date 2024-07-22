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Жителя Таганрога оштрафовали за отчисление из столичного вуза

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Отчисленному из Московского авиационного института жителю Таганрога по решению суда предстоит заплатить штраф в размере 67,5 тысяч рублей.  

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Как сообщает «ДОН 24» со ссылкой на представителя вуза, таганрожеца зачислили на первый курс в МАИ по договору о целевом обучении и после окончания учебы должен был работать на ТАНТК им. Бериева. Однако вместо этого студент вскоре был отчислен из института по собственному желанию. И тем самым нарушил условия договора.

Представители вуза направили исковое заявление в суд о взыскании с бывшего студента штрафа в размере 67,5 тыс. рублей. Исковые требования были удовлетворены.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге закладчик наркотиков осужден на 6 лет колонии.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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