Главная » Новости Таганрога

В Таганроге закладчик наркотиков осужден на 6 лет колонии

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

20-летний житель Таганрога осужден за распространение наркотических средств, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Новости Таганрога

Следствием и судом установлено, что молодой человек обустроил на территории Таганрога более 20 тайников-закладок с наркотическим веществом. Фигурант планировал дальнейший сбыт наркотиков, однако его действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении надзорного органа.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru