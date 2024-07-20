В Таганроге закладчик наркотиков осужден на 6 лет колонии

20-летний житель Таганрога осужден за распространение наркотических средств, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Следствием и судом установлено, что молодой человек обустроил на территории Таганрога более 20 тайников-закладок с наркотическим веществом. Фигурант планировал дальнейший сбыт наркотиков, однако его действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении надзорного органа.

Фото из архива «Таганрогской правды»