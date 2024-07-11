Главная » Новости Таганрога

Жителя Таганрога, чуть не утонувшего в Дону, спасли сотрудники МЧС

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Выбившегося из сил мужчину, плывущего по реке Дон в районе набережной Ростова, вытащили из воды спасатели МЧС России по Ростовской области.

Новости Таганрога

Происшествие произошло 10 июля около 14 часов.

«Огнеборцы заметили за бортом пожарного корабля выбившегося из сил человека, отчаянно плывущего по Дону вдоль набережной. Старший механик Александр Белашев бросил мужчине спасательный круг и вместе с коллегами поднял горе-пловца на катер», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выяснилось, что мужчина — житель Таганрога. От дальнейшей помощи он отказался, немного обсох и пошел дальше по своим делам.

Напомним, с начала лета на водоемах Ростовской области погиб 21 человек. Большинство трагедий случились в необорудованных для купания местах. Всего же в 2024 году на донских водоемах погибли 47 человек.

Фото ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность Дон лето МЧС спасатели Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru