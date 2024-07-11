Жителя Таганрога, чуть не утонувшего в Дону, спасли сотрудники МЧС

Выбившегося из сил мужчину, плывущего по реке Дон в районе набережной Ростова, вытащили из воды спасатели МЧС России по Ростовской области.

Происшествие произошло 10 июля около 14 часов.

«Огнеборцы заметили за бортом пожарного корабля выбившегося из сил человека, отчаянно плывущего по Дону вдоль набережной. Старший механик Александр Белашев бросил мужчине спасательный круг и вместе с коллегами поднял горе-пловца на катер», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выяснилось, что мужчина — житель Таганрога. От дальнейшей помощи он отказался, немного обсох и пошел дальше по своим делам.

Напомним, с начала лета на водоемах Ростовской области погиб 21 человек. Большинство трагедий случились в необорудованных для купания местах. Всего же в 2024 году на донских водоемах погибли 47 человек.

Фото ГУ МЧС России по РО