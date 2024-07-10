В Ростовской области с начала купального сезона-2024 погиб 21 человек

С начала лета на водоемах Ростовской области погиб 21 человек. Большинство трагедий случились в необорудованных для купания местах. Всего же в 2024 году на донских водоемах погибли 47 человек.

Печальные цифры привели в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Нынешним летом на Дону задекларировано 95 пляжей, 17 из них — детских. Для маломерных судов организовано 47 баз-стоянок. Требования безопасности на них обеспечивают местные власти.

Всего сотрудниками ГИМС МЧС России по Ростовской области с начала летнего сезона выявлено 72 места массового несанкционированного купания. Произошло 4 происшествия с маломерными судами, в результате которых погибли 2 человека.

Донские инспекторы ГИМС напоминают правила поведения во время отдыха на водоемах: не перегревайтесь на солнце, постепенно заходите в воду, не оставляйте детей без внимания, не купайтесь в стихийных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области за один день утонули 4 человека.

Фото: ГУ МЧС России по РО