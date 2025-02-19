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Жителя донского поселка задержали на реке с уловом тарани и окуней

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В Ростовской области полицейские задержали жителя поселка Гигант, который занимался незаконным ловом рыбы в акватории реки Солёнка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

У 25-летнего мужчины изъяли надувную резиновую лодку и две ставные лесковые сети длиной более 120 метров. К моменту задержания браконьер успел выловить более 160 особей рыбы: тарань, лещ, густера, окунь пресноводный и красноперка. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что рыбак из Ростовской области поймал на спиннинг гигантского сазана.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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