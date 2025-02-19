Жителя донского поселка задержали на реке с уловом тарани и окуней

В Ростовской области полицейские задержали жителя поселка Гигант, который занимался незаконным ловом рыбы в акватории реки Солёнка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
У 25-летнего мужчины изъяли надувную резиновую лодку и две ставные лесковые сети длиной более 120 метров. К моменту задержания браконьер успел выловить более 160 особей рыбы: тарань, лещ, густера, окунь пресноводный и красноперка. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.
Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мы рассказали, что рыбак из Ростовской области поймал на спиннинг гигантского сазана.
Фото УТ МВД России по СКФО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».