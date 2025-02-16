Рыбак из Ростовской области поймал на спиннинг гигантского сазана

Житель Новочеркасска Виталий Шульга во время зимней рыбалки поймал на спиннинг сазана весом в 8 кг. Фотографию с гигантской рыбой заядлый рыбак разместил на своей странице в соцсети.

И рассказал, что для него самого такой улов стал неожиданностью.

«Утро. Ждал злого судачьего удара, а получил непонятную поклëвку и нехарактерно мощное сопротивление на том конце. Бланк удилища загнуло в бублик, я даже слышал как он потрескивал на морозе, немного нервничал, глядя на частично обмерзшие кольца на спиннинге и скрежет уже достаточно потрëпанного шнура», — поделился Шульга подробностями рыбалки.

Он отметил, что рельеф не позволял ему перемещаться по берегу, а рыба тянула вниз и постоянно норовила уйти. Но опытный рыбак сумел справиться и вытащил «виновника» — сазана весом в 8 кг.

«Адреналина я за эти минуты выхватил через край, нечасто такие бонусы влетают в зимнем спиннинге», — рассказал Виталий Шульга.

Фото: страница Виталия Шульги в соцсети