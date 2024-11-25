Жительницу Таганрога задержали за убийство 6-месячного малыша

В Таганроге задержали подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух 6-месячных детей. Ей оказалась мать малышей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По предварительным данным, 24 ноября у себя дома женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум детям телесные повреждения. Затем, положив малышей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов и оставила там. Сотрудники вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу.

«По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд иных экспертиз, в том числе по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», — пишет источник.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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