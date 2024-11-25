Главная » Новости Таганрога

Жительницу Таганрога задержали за убийство 6-месячного малыша

На чтение 1 мин Просмотров 271 Опубликовано

В Таганроге задержали подозреваемую в убийстве и  покушении на убийство двух 6-месячных детей. Ей оказалась мать малышей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Таганрога

По предварительным данным, 24 ноября у себя дома женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум  детям телесные повреждения. Затем, положив малышей в  сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов и оставила там. Сотрудники вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть одного мальчика,  а второго  ребенка госпитализировали в больницу.

«По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд иных экспертиз, в том числе по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», — пишет источник.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении   фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: В Таганроге расследуют убийство 6-месячного ребенка

Фото ВК Следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия ребенок Таганрог убийство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru