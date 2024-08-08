Жительницу села под Таганрогом подозревают в убийстве

В Неклиновском районе возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Новобессергеневка, которая подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, 5 августа фигурантка во время ссоры со своей 47-летней знакомой нанесла ей несколько ударов кухонным ножом в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Ведется расследование.

Ранее мы рассказали, что полицейский ОМВД по Неклиновскому району подозревается в продаже сведений об умерших людях.

Фото rostov.sledcom.ru