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Жительницу села под Таганрогом подозревают в убийстве

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В Неклиновском районе возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Новобессергеневка, которая подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Новости Таганрога

По версии следствия, 5 августа фигурантка во время ссоры со своей 47-летней знакомой нанесла ей несколько ударов кухонным ножом в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Ведется расследование.

Ранее мы рассказали, что полицейский ОМВД по Неклиновскому району подозревается в продаже сведений об умерших людях.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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