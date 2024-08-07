Полицейский, работающий в ОМВД по Неклиновскому району, был отстранен от службы. Он подозревается в продаже сведений об умерших людях третьим лицам, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Причастность стража правопорядка к противоправным действиям установили сотрудники отдела собственной безопасности регионального главка. По предварительной информации, фигурант продавал сведения об умерших на территории своего обслуживания людях посторонним. За это он получил деньги в сумме 13 тысяч рублей.

По информации некоторых телеграм-каналов полицейский продавал информацию владельцам ритуальных ларьков, а те потом навязывали родственникам умерших свои похоронные услуги.

«В настоящее время сотрудник полиции отстранен от служебных обязанностей. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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Фото «Таганрогской правды»