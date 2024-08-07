Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом полицейский торговал сведениями об умерших людях

На чтение 1 мин Просмотров 188 Опубликовано

Полицейский, работающий в ОМВД по Неклиновскому району, был отстранен от службы. Он подозревается в продаже сведений об умерших людях третьим лицам, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Таганрога

Причастность стража правопорядка к противоправным действиям установили сотрудники отдела собственной безопасности регионального главка. По предварительной информации, фигурант продавал сведения об умерших на территории своего обслуживания людях посторонним. За это он получил деньги в сумме 13 тысяч рублей.

По информации некоторых телеграм-каналов полицейский продавал информацию владельцам ритуальных ларьков, а те потом навязывали родственникам умерших свои похоронные услуги.

«В настоящее время сотрудник полиции отстранен от служебных обязанностей. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы рассказали, что житель Ростовской области задержан за убийство своего сына.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru