Житель Дона до смерти избил приятеля прямо на улице

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Сальска, который до смерти избил своего знакомого и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено 20 июля. Сначала фигурант выпивал со своим 44-летним знакомым, потом между ними возникла ссора с последующей дракой. Подозреваемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылся.

«Потерпевшего обнаружили лежащим на асфальте прохожие и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчину доставили в больницу, но не смотря на оказанную помощь он скончался», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото rostov.sledcom.ru