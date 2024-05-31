Жительница Ростовской области впервые родила ребенка в 56 лет

Стать мамой возрастной роженице помогли в институте акушерства и педиатрии РостГМУ. На свет с помощью кесарева сечения появился здоровый малыш весом 3200 граммов.

За здоровье мамы и будущего ребенка боролись в акушерском отделении патологии беременности НИИАП РостГМУ с 6 недель. Доктора тщательно выверяли дозу каждого препарата, корректируя терапию в течение всей беременности. На завершающем этапе состояние мамы и малыша проверяли несколько раз в день.

Случай очень редкий, но такой зрелый возраст не является противопоказанием для деторождения. И когда пациентка находится под наблюдением грамотных специалистов, то результат будет соответствующий, — объясняет заместитель директора НИИАП по научно-исследовательской работе, д.м.н. профессор Александр Рымашевский. – Нам приходилось благополучно родоразрешать пациентку и в 62 года.

Малыш появился на свет в сроке 38 недель весом 3200 граммов с помощью кесарева сечения. Первичная оценка состояния новорожденного была высокая — 8-9 баллов по шкале Апгар, сообщает донской Минздрав.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области у 24-летней роженицы выявили редкую опухоль, вызванную мужскими гормонами.

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