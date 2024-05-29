На Дону у 24-летней роженицы выявили редкую опухоль, вызванную мужскими гормонами

«Страшную находку» у 24-летней девушки врачи-акушеры городской больницы № 6 Ростова-на-Дону обнаружили во время планового кесарева сечения.

Роды у молодой мамы прошли успешно. Выполнено плановое кесарево сечение, родилась здоровая девочка весом 3000 г, ростом 49 см. Все бы хорошо, если бы не одно но — во время операции врачи выявили у пациентки опухоль яичника, а результат гистологии их просто шокировал.

У девушки выявлено новообразование яичника размером 15х7 см, которое экстренно было удалено, — рассказывает Елена Акопджанова, акушер-гинеколог 6-й ростовской больницы. — Результат гистологии нас шокировал — диагностирована сертолиома яичника. Эта опухоль образуется из особых клеток, вырабатывающих мужские гормоны. Мы столкнулись с очень редким новообразованием — 1,5-2% от всех случаев.

Пациентке врачи порекомендовали в срочном порядке обратиться к онкологу и сдать онкомаркеры, сообщает донской Минздрав.

Медики напомнили женщинам о симптомах сертолиомы. Это могут быть нарушения менструального цикла, бесплодие, уменьшение груди, огрубение голоса, избыточный рост волос по мужскому типу, повышенное либидо, уменьшение подкожного жира, появление мужских черт. При появлении любого из симптомов следует незамедлительно обращаться за консультацией врача.

Ранее мы сообщали, что в Ростове спасли мужчину с гигантской опухолью мозга.

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