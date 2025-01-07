Жительница Дона выиграла миллион в новогоднем тираже «Национальной Лотереи»

Праздничный розыгрыш «Мечталлиона» 1 января 2025 года стал по-настоящему успешным для Юлии из Ростовской области: она выиграла миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

На счастливый тираж Юлия купила в сетевом магазине 16 билетов. 9 билетов оказались выигрышными: один из них принёс приз в миллион рублей, остальные в совокупности — 1 100 рублей. Интересно, что в этот раз женщина не смотрела на числа — просто взяла те билеты, за которыми потянулась рука.

Трансляцию новогоднего тиража флагманской лотереи «Мечталлион» Юлия не смотрела, потому что в первый день года работала до самого вечера. Когда пришло сообщение о выигрыше, она была в шоке, поэтому зашла в приложение «Национальной Лотереи», чтобы перепроверить информацию. Придя домой с работы, сразу же позвонила маме, которая очень обрадовалась лотерейному успеху дочери.

Юлия рассказала, что недавно её семья приобрела участок для строительства жилья, поэтому выигрыш пойдёт на новый дом.

«В тираже №119 лотереи «Мечталлион» 1 января 2025 года было разыграно более миллиарда рублей. 42 участника из 25 регионов России стали миллионерами, включая жителя ХМАО — Югры, который выиграл суперприз лотереи — более 147 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что жительница Ростовской области выиграла в лотерею 7,4 млн рублей.

Фото «Национальной Лотереи»