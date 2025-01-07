Главная » Новости Ростовской области

Жительница Дона выиграла миллион в новогоднем тираже «Национальной Лотереи»

На чтение 2 мин Просмотров 295 Опубликовано

Праздничный розыгрыш «Мечталлиона» 1 января 2025 года стал по-настоящему успешным для Юлии из Ростовской области: она выиграла миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

Новости Ростовской области

На счастливый тираж Юлия купила в сетевом магазине 16 билетов. 9 билетов оказались выигрышными: один из них принёс приз в миллион рублей, остальные в совокупности — 1 100 рублей. Интересно, что в этот раз женщина не смотрела на числа — просто взяла те билеты, за которыми потянулась рука.

Трансляцию новогоднего тиража флагманской лотереи «Мечталлион» Юлия не смотрела, потому что в первый день года работала до самого вечера. Когда пришло сообщение о выигрыше, она была в шоке, поэтому зашла в приложение «Национальной Лотереи», чтобы перепроверить информацию. Придя домой с работы, сразу же позвонила маме, которая очень обрадовалась лотерейному успеху дочери.

Юлия рассказала, что недавно её семья приобрела участок для строительства жилья, поэтому выигрыш пойдёт на новый дом.

«В тираже №119 лотереи «Мечталлион» 1 января 2025 года было разыграно более миллиарда рублей. 42 участника из 25 регионов России стали миллионерами, включая жителя ХМАО — Югры, который выиграл суперприз лотереи — более 147 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что жительница Ростовской области выиграла в лотерею 7,4 млн рублей.

Фото «Национальной Лотереи»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

лотерея Ростовская область хорошие новости
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru