Родные в шоке: жительница Дона выиграла в лотерею 7,4 млн рублей

Кристина, руководитель из Ростовской области, выиграла суперприз лотереи «Большая 8», который составил 7,4 млн рублей.

Выигрыш дончанка планирует потратить на ремонт в своей квартире и помощь близким родственникам, которые теперь смогут приобрести жильё.

Победительница специально выбирала билеты на «счастливый тираж». Об этом она рассказала пресс-службе «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Играть в лотереи бренда Кристина начала полгода назад, после того, как узнала о «Национальной Лотерее» из группы в социальной сети — одна из победительниц рассказала о крупном выигрыше. В последний месяц присмотрелась к «Большой 8». Женщина признаётся, что верила в шанс поймать удачу и даже выигрывала ранее, но суперприз стал настоящей неожиданностью.

«Я сама выбирала цифры — смотрела их по архивам прошлых тиражей, анализировала. Пришла к этому, потому что мои счастливые числа не работали», — раскрыла Кристина секрет успеха.

Кристина поделилась подробностями счастливой лотереи, тираж которой был в 02.36 ночи:

«Я поставила цифры и уснула. Проснулась через час, увидела сообщение, подумала, что там выигрыш в 700 тысяч рублей. Зашла в приложение и не поверила сначала, когда поняла, какой выигрыш получился».

Родные новоиспеченной миллионерши тоже в шоке — они не знали, что женщина играет в лотереи.

«Я надеялась, конечно, на выигрыш, но всегда думала, что расскажу всем, когда уже получу приз. Но тут эмоции переполняли, поэтому я поделилась новостью сразу», – не скрывает радости победительница.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky 3.1