Жительница Дона получила 7 лет колонии за убийство

В Ростовской области суд вынес приговор 36-летней жительнице Батайска, которая признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В марте нынешнего года женщина в квартире дома на улице Половинко во время ссоры нанесла своему 48-летнему сожителю удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления злоумышленница была задержана и помещена под стражу.

Сейчас приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказали, что жительница Ростовской области сжигала мусор в Вечном огне города Сочи.

Фото rostov.sledcom.ru