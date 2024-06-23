Жительница Ростовской области сжигала мусор в Вечном огне города Сочи

В отношении 38-летней уроженки Ростовской области следственными органами Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских мемориалов.

По версии следствия, в ночь на 19 июня жительница Ростова, находясь на улице Тоннельной в городе Сочи, у Вечного огня мемориального комплекса бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, после чего с места происшествия скрылась.

«В кратчайший срок благодаря системе видеонаблюдения сотрудники УВД по городу Сочи установили личность женщины и доставили нарушительницу к следователю», — сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

В ходе допроса обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме. Женщина пояснила, что действовала «на эмоциях» и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Максимальное наказание, которое грозит ростовчанке, — 3 года лишения свободы.

Фото rostov.sledcom.ru