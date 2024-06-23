Главная » Новости Ростовской области

Жительница Ростовской области сжигала мусор в Вечном огне города Сочи

На чтение 1 мин Просмотров 104 Опубликовано

В отношении 38-летней уроженки Ростовской области следственными органами Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских мемориалов.

Новости Ростовской области

По версии следствия, в ночь на 19 июня жительница Ростова, находясь на улице Тоннельной в городе Сочи, у Вечного огня мемориального комплекса бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, после чего с места происшествия скрылась.

«В кратчайший срок благодаря системе видеонаблюдения сотрудники УВД по городу Сочи установили личность женщины и доставили нарушительницу к следователю», — сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

В ходе допроса обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме. Женщина пояснила, что действовала «на эмоциях» и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Максимальное наказание, которое грозит ростовчанке, — 3 года лишения свободы.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru