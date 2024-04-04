Главная » Новости Ростовской области

Жительница Дона из ревности зарезала подругу

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

В Ростовской области суд вынес приговор 45-летней жительнице Донецка, которая из ревности убила свою знакомую и сбросила ее тело в колодец.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, во время совместного застолья фигурантка приревновала 34-летнюю знакомую к своему сожителю. Она избила женщину, а затем нанесла ей удар кухонным ножом в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленница и ее сожитель сбросили тело погибшей в колодец.

Позже фигурантка была задержана и помещена под стражу.  Теперь приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении 33-летнего сожителя осужденной судом также вынесен приговор за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область убийство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика