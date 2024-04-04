Жительница Дона из ревности зарезала подругу

В Ростовской области суд вынес приговор 45-летней жительнице Донецка, которая из ревности убила свою знакомую и сбросила ее тело в колодец.

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, во время совместного застолья фигурантка приревновала 34-летнюю знакомую к своему сожителю. Она избила женщину, а затем нанесла ей удар кухонным ножом в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленница и ее сожитель сбросили тело погибшей в колодец.

Позже фигурантка была задержана и помещена под стражу. Теперь приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении 33-летнего сожителя осужденной судом также вынесен приговор за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.

Фото rostov.sledcom.ru