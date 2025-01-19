Жители Таганрога приютили кошек, спасенных в зоне СВО

В конце прошлого года в Таганроге состоялась выставка «Кошкин дом», на которой можно было познакомиться с животными, спасенными в зоне проведения спецоперации. Практически всех четвероногих участников выставки забрали себе жители города. Побывал на необычном мероприятии и корреспондент «Таганрогской правды» Евгений Бутылин.

Кошки живут с человеком с глубокой древности. На сегодняшний день они удерживают лидерство в номинации «самый популярный домашний питомец». Для большинства людей, которые не мыслят своей жизни без кошек, не нужны слова, чтобы объяснить свою привязанность к ним – просто любим, и всё.

Именно любовь к этим милым пушистикам привела жителей города на выставку котиков из домашних приютов, спасенных в зоне проведения СВО, найденных брошенными в подвалах. Как рассказала организатор выставки Марья Спичка, очень хотелось, чтобы бездомные кошки обрели свои семьи. Недаром выставка получила говорящее название — «Кошкин дом». На открытии, в помещении площадки «Красный кран», собралось много родителей с детьми. Не секрет, что именно дети часто просят у взрослых подарить им котенка.

Для более близкого «знакомства» кошек разрешалось гладить, почесывать, фотографировать и делать с ними видеосъемку. Интересно было видеть радостные, восхищенные глаза малышей и умиленные, довольные мордашки четвероногих во время добрых прикосновений. На мероприятие пришли те таганрожцы, для которых любовь к животным не только умиление, а помощь, забота и внимание, требующие терпения и времени.

Во время выставки состоялся концерт учеников музыкальной школы «Поющая страна». Их выступление создало уютную домашнюю атмосферу. Волонтер Александра Барлет провела мастер-класс по созданию новогодних поделок. Под руководством мастера Марины Садловской и дети, и взрослые своими руками создавали красочные пряники.

Со мной за одним столиком оказалась дружная семья. Екатерина Новикова, ее муж Виталий и трое детей: Виктор, Злата и Вадим. Рассказали, что у них дома сейчас живут шесть кошек. Здесь они приметили еще одну. Если получится, обязательно возьмут себе. Семейное желание сбылось. Через несколько минут старший сын держал в руках красивую пушистую кошку персидской породы.

Поинтересовался у организаторов, как оказалось на выставке такое чудо. История трагичная, но для «персиянки» она закончилась благополучно. Привезли ее наши военнослужащие из города на территории ДНР, который освободили совсем недавно. Вечером они услышали жалобное мяуканье в глубине бетонного колодца по соседству. Понимали, что кот (или кошка) там просто погибнет от голода, и решили спасти. Мне показали видео этого спасения.

На двух связанных эвакуационных тросах спустили на дно бойца по имени Саня. Глубина колодца составляла несколько десятков метров. Он посадил кошку в мешок, а товарищи с шутками, соответствующими ситуации, подняли спасателя и спасенную наверх. Так что этот день стал для нее вторым днем рождения. Позже выяснилось, что хозяева кошки погибли, вероятно, при обстреле. Вот так завершилась эта кошачья история. Имени кошки никто не знал, но это не проблема. Она обретет его, как обрела новых владельцев.

В этот день все четвероногие, за исключением кошечки по имени Монро, нашли новые семьи. А Монро решили временно приютить в музыкальной школе «Поющая страна». Осталось только поблагодарить инициатора мероприятия, арт-площадку «Красный кран» за возможность проведения благотворительной выставки.

Фото Евгения Бутылина