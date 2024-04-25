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Жители Таганрога могут принять участие в виртуальном строе «Бессмертного полка»

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Напомним, в 2024 году очное шествие «Бессмертного полка» отменено в целях безопасности. Акция в Таганроге пройдет в онлайн формате.

#День Победы

Думаю, что принятое решение объяснять не надо. Все мы понимаем, что обеспечение безопасности для нас — приоритет, — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Присоединиться к виртуальному строю «Бессмертного полка» могут все желающие. Для этого до 5 мая надо прислать на электронную почту: bp-tag.2024@yandex.ru фотографии ветеранов и участников Великой Отечественной войны с указанием фамилии, имени и отчества, а также даты жизни.

Видеоролик будет размещен на официальных ресурсах администрации Таганрога 9 мая.

Ранее мы сообщали, что военный парад в Ростове 9 мая может пройти без зрителей.

Фото donland.ru (из архива)

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9 мая акция Бессмертный полк
Таганрогская правда
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